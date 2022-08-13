Удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ о возвращении государству санаториев на Кавминводах

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства десятков санаториев и объектов в Кавказских Минеральных Водах, принадлежащих в 1990-2000 годах профсоюзам.

Как сообщается на сайте суда рассмотрение иска завершено в пятницу, он удовлетворен.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, по итогам судебного заседания в пользу государства было изъято 34 санаторно-курортных учреждения, в том числе 1763 объекта недвижимости. К иску привлекли 96 ответчиков и более 200 третьих лиц.

По данным источника, созданное ООО "Курортное управление (холдинг)" распоряжалось профсоюзным имуществом, в итоге было продано 24 учреждения, 131 объект за 3,3 млрд рублей. Причем ряд санаториев достался членам руководства профсоюзов, их близким и аффилированным лицам.

Руководителя холдинга заподозрили в том, что он, получив доходы от ряда проданных курортных учреждений, купил на эти средства здания и земельные участки в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Владимирской области и Крыму.

Ранее сообщалось, что владельцы ряда компаний Кавминвод, купившие собственность, принадлежащую в 1990-2000 годах профсоюзам, направили обращение бизнес-омбудсмену Ставрополья Кириллу Кузьмину в связи с иском Генпрокуратуры РФ.