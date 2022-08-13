Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ о возвращении государству санаториев на Кавминводах

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства десятков санаториев и объектов в Кавказских Минеральных Водах, принадлежащих в 1990-2000 годах профсоюзам.

Как сообщается на сайте суда рассмотрение иска завершено в пятницу, он удовлетворен.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, по итогам судебного заседания в пользу государства было изъято 34 санаторно-курортных учреждения, в том числе 1763 объекта недвижимости. К иску привлекли 96 ответчиков и более 200 третьих лиц.

По данным источника, созданное ООО "Курортное управление (холдинг)" распоряжалось профсоюзным имуществом, в итоге было продано 24 учреждения, 131 объект за 3,3 млрд рублей. Причем ряд санаториев достался членам руководства профсоюзов, их близким и аффилированным лицам.

Руководителя холдинга заподозрили в том, что он, получив доходы от ряда проданных курортных учреждений, купил на эти средства здания и земельные участки в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Владимирской области и Крыму.

Ранее сообщалось, что владельцы ряда компаний Кавминвод, купившие собственность, принадлежащую в 1990-2000 годах профсоюзам, направили обращение бизнес-омбудсмену Ставрополья Кириллу Кузьмину в связи с иском Генпрокуратуры РФ.

Генпрокуратура Кавказские Минеральные Воды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели почти 28,7 тыс. человек

Пандемия коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что нет гарантии возвращения вкуса и обоняния после COVID

В Роспотребнадзоре заявили, что нет гарантии возвращения вкуса и обоняния после COVID

Что произошло за день: пятница, 12 августа

Twitch грозит второй штраф до 4 млн рублей за отказ удалить фейки

Twitch грозит второй штраф до 4 млн рублей за отказ удалить фейки

Розничные продажи водки в РФ в июле выросли на 5,3% к уровню июня

Розничные продажи водки в РФ в июле выросли на 5,3% к уровню июня

Судно "Балтийский исследователь" загорелось под Калининградом

Дипломатическое противостояние

Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата

Стена жилого дома обрушилась в Омске

Стена жилого дома обрушилась в Омске

В РФ учрежден День российской анимации

Программу льготной ипотеки распространят на семьи с детьми, рожденными до конца 2023 г.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });