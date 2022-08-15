В Минздраве призвали вовремя сделать прививки от COVID-19 и гриппа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В условиях повышения заболеваемости COVID-19 в России необходимо своевременно провести ревакцинацию против COVID-19 и вакцинацию против гриппа, поскольку сочетанное заболевание может сопровождаться более тяжелым течением, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"В ряде исследований показано, что одновременное заболевание COVID-19 и гриппом может сопровождаться более тяжелым течением инфекции и значительно повышать возможность развития неблагоприятных исходов. Поэтому сегодня очень важно своевременно провести ревакцинацию против COVID-19 и вакцинацию против гриппа, как только вакцинальная компания стартует", - процитировали Чуланова в пресс-службе Минздрава.

По его словам, в настоящее время во многих регионах мира, в том числе в РФ наблюдается повышение заболеваемости COVID-19. В преддверии эпидемического сезона острых респираторных инфекций это вызывает особую тревогу.

"Мы знаем, что сочетанное заболевание несколькими респираторными инфекциями может сопровождаться более тяжелым течением. Наиболее грозным из острых респираторных вирусных инфекций является грипп. Хорошо известно, что грипп способен протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения. Поэтому так важно своевременно вакцинироваться против гриппа, чтобы снизить эти риски", - сообщил специалист.

Чуланов отметил, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а также российским рекомендациям по вакцинопрофилактике, возможна одновременная вакцинация против гриппа и COVID-19.

"Также важно соблюдать меры предосторожности: носить маски в общественных местах. Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями", - добавил он.