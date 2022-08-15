Россия минимизировала использование долларов в экспортных оружейных сделках

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россия минимизировала расчеты в долларах США при реализации экспортных оружейных контрактов, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Разумеется, расчеты в долларах США при экспортных оружейных сделках на данный момент сведены к минимуму", - сказал Мантуров.

По его словам, причиной этому стали масштабные санкции, наложенные "недружественными государствами" на ведущие российские оборонные предприятия и кредитные организации.