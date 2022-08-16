ФСБ сообщила о предотвращении поджогов административных зданий на Ставрополье

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании жителя Ставропольского края, который планировал поджоги административных зданий по указанию запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор".

Как сообщает во вторник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы, "в июне 2022 года данный гражданин присягнул на верность представителям "Правого сектора", в интересах которых планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края".

В ЦОС сообщили, что в ходе проведения обысков у задержанного обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси, сам он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Фигурант заключен под стражу.