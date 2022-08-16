Шойгу заявил, что поставки западного оружия не повлияли на ход операции на Украине

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Поставки западного вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня HIMARS, не оказали влияния на ход военной операции на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов "Джавелин", неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня "Хаймарс" и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали", - сказал Шойгу, выступая во вторник на международной конференции по безопасности.

Минобороны РФ внимательно изучает образцы западных вооружений, захваченные в качестве трофеев в ходе специальной военной операции на Украине, заявил он.

"Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений", - сказал Шойгу.

Он заявил, что российским военным на Украине противостоят объединенные силы Запада, "которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России".

"Наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии", - добавил министр, отметив, что Киеву "передают огромные финансовые средства".

"Действия вооружённых сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов", - подчеркнул Шойгу.

Западные специалисты полностью контролируют целеуказание и введение данных для использования поставленной на Украину военной техники, заявил он.

Шойгу также сказал об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе из-за агрессивной активности НАТО.

"В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность альянса приобрела максимально агрессивную, антироссийскую направленность. На континент переброшены значительные силы из США, в разы возросла численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе", - сказал министр.

"Важно отметить, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на "восточном фланге" блока стартовало еще до начала специальной военной операции на Украине", - заявил он.

"НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование. В сферу интересов Североатлантического союза включены Африка, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион", - сказал он.

"По мнению Запада, сложившуюся систему международных отношений должен заменить так называемый основанный на правилах миропорядок. Логика здесь проста и ультимативна. Либо кандидат в "демократические партнеры" альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на "правильную сторону истории". Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления", - заявил Шойгу.

Однако, по его мнению, однополярному миру при доминирующей роли США теперь приходит конец.

"Безусловное доминирование США и их союзников остаётся в прошлом. 24 февраля 2022 года начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью", - сказал Шойгу.