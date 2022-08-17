В "Единой России" сообщили о DDoS-атаке на партийный сайт

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На сайт "Единой России" совершена DDoS-атака из США, Кореи и Европы, сообщает пресс-служба партии.

"Пиковая мощность атак составила десятки гигабит/с, а для их проведения задействуются десятки тысяч IP-адресов как российских, так и по всему миру. В списке - США, Корея, страны Восточной и Северной Европы", - говорится в сообщении партии в среду.

В нем отмечается, что "усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день". В последние дни совершаются попытки нарушить работоспособность именно официального сайта партии, добавили в пресс-службе.