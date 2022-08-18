Более 20 детей госпитализированы с отравлением из лагеря во Владивостоке

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Отдыхавшие в лагере "Юнга" во Владивостоке дети госпитализированы с симптомами пищевого отравления, сообщила в четверг прокуратура Приморья.

По данным надзорного ведомства, накануне во Владивостокскую клиническую больницу №2 госпитализированы 24 ребенка. Всего в лагере отдыхал 261 ребенок.

На место выехали специалисты Роспотребнадзора, отобраны смывы и пробы, обработаны помещения пищеблока.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха детей, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

По факту случившегося организована доследственная проверка, ход которой контролирует надзорное ведомство.