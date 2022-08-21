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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Заключенные следственного изолятора в Кузбассе взяли в заложники двух сотрудников ФСИН

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Заключенные следственного изолятора № 1 в Кемерове взяли двух сотрудников ФСИН в заложники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления ФСИН по Кемеровской области.

"В СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения. В настоящее время организованы переговоры, ситуация в учреждении контролируемая", - сказал собеседник агентства.

Кемерово ФСИН
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