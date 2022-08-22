В Кемерове освободили взятых в заложники сотрудников следственного изолятора

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сотрудников ФСИН, которых накануне взяли в заложники заключенные следственного изолятора № 1 в Кемерове, освободили, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления ФСИН по региону.

"В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения, были организованы переговоры.