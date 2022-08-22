Высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 7 сентября

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь продлил действующий в регионе "жёлтый" (высокий) уровень террористической опасности.

"До 7 сентября на территории Белгородской области действует "жёлтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также до 7 сентября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал глава региона в своём телеграм-канале.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "жёлтый" уровень террористической опасности.

При установлении "жёлтого" уровня террористической опасности правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности в условиях угрозы совершения террористического акта.