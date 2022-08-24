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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Глава Минприроды оценил в десятки миллиардов рублей создание единой службы тушения лесов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Создание единой пожарной службы с передачей полномочий по тушению лесных пожаров МЧС потребует выделения дополнительных нескольких десятков миллиардов рублей, заявил на совещании у президента глава Минприроды Александр Козлов.

"Вы правильно сказали, что передача лесоохраны - это лишь фрагмент группировки, это 580 человек, которые работают в структуре и по звонку реагируют, приезжают в регионы, помогают, это как спецназ. Но полномочия, о которых мы сегодня говорим, потребуют дополнительные деньги, и если наши коллеги из МЧС их примут, то нужно понимать, что потребуется дополнительное финансирование, и оно очень большое (...) если это делать и создавать единую пожарную службу, в том числе в лесах, мы должны понимать, что это выйдет не в один десяток миллиардов рублей, которые нужно будет моментально предусмотреть МЧС", - сказал он.

По словам министра, тушение природных пожаров требует специальной техники, амуниции и подходов, отличных от методов работы противопожарных служб в городах. Он напомнил, что с 2007 года полномочия по тушению лесов переданы регионам, общая группировка которых сейчас превышает 27 тысяч человек.

Президент Владимир Путин на этом совещании упомянул необходимость выделить дополнительные средства, если будет создаваться единый центр по борьбе с природными пожарами.

"Что касается единого центра работы по этому направлению, о чем вы сказали, это очень важная тема. Мы обсуждали это не так давно и с курирующим вице-премьером, и с министром. Александр Александрович, там ведь вопрос опять будет упираться в дополнительное финансирование. Дело не в том, чтобы передать силы и средства или функцию, а дело в том, чтобы они могли эффективно исполнять свои обязанности в случае передачи", - сказал президент.

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Минприроды МЧС Александр Козлов Владимир Путин
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