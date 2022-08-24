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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Минприроды обяжет регионы помогать соседям тушить природные пожары

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - По предложению мэра Москвы Сергея Собянина Минприроды изменит свои нормативно-правовые акты и пропишет в них обязанность регионов помогать соседним субъектам тушить лесные пожары. Об этом заявил на совещании у президента глава ведомства Александр Козлов.

"Предложение, о котором сказал Сергей Семенович, связанное с задымлением Москвы, наша задача учесть в этой нормативке. Мы сейчас проанализируем все, что было связано с рязанским пожаром, и внесем все корректировки в нормативную базу в ближайшее время, чтобы учитывать в следующей работе (...). Я это поддерживаю, в действительности это необходимо и считаю, что нам нужно сделать это незамедлительно", - сказал министр.

Он планирует лично обсудить это предложение с Собяниным 25 августа.

Мэр Москвы ранее на этом совещании обратил внимание, что если пожар происходит на территории одного региона, он не всегда получает реагирование на федеральном уровне, тогда как дым от него может накрыть и другие регионы.

"Сегодня смогом, дымом из Рязанской области накрывается периодически порядка 20 млн жителей из других регионов. Поэтому в таких случаях надо уже принимать официальное решение федерального реагирования, обязывая - не только просить, но и обязывать - близлежащие регионы выделять необходимую технику, людей для оперативного тушения пожаров", - сказал Собянин.

В Москве дым от лесных пожаров в Рязанской области стал ощущаться с утра 17 августа. Собянин направил столичных пожарных и технику в этот регион, а также во Владимирскую область, где тоже горели леса.

С 7 июля 2022 года ЧС федерального значения вводится после 7 дней действия регионального режима чрезвычайной ситуации, либо в случае возгорания в нацпарках и заповедниках площадью более 25 гектаров в наземной зоне тушения и 200 гектаров в авиационной.

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Минприроды Александр Козлов Сергей Собянин Москва Рязанская область
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