В МЧС опровергли сообщения о гибели пожарного в Рязанской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В МЧС РФ заявили, что информация о гибели сотрудника МЧС во время работы на пожаре в Рязанской области не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время тушения природного пожара в Рязанской области погиб один из сотрудников ведомства.

В настоящее время сотрудники МЧС России тушат природные пожары в Рязанской области. Ранее там были эвакуированы жители населенных пунктов Ольгино и Голованово.

По данным на среду, основной пожар прошел около 12 тыс. га, в настоящее время площадь активного горения составляет около 180 га. Тушение затрудняет крайне неблагоприятная погода – температура доходит до 33 градусов, сильный ветер – до 18 метров в секунду.

Всего на тушении пожара сейчас задействованы около 9,5 тыс. человек, основная часть группировки сформирована при помощи правительства Москвы. На тушении задействованы 15 воздушных судов. Они работают по самым напряженным точкам.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.