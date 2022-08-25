Собянин, вице-премьер Григоренко и глава МЧС Куренков прибыли в зону пожаров под Рязанью

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область, где бушуют природные пожары, сообщила пресс-служба МЧС России в четверг.

По данным пресс-службы, "сейчас они совершают облет пострадавших территорий".

В среду вице-премьер - руководитель аппарата правительства Григоренко сообщил, что в четверг отправится в пожароопасные регионы. "Мы с коллегами завтра же вылетим в Рязань, в Нижний Новгород и Марий Эл. Все это отсмотрим, соберем предложения", - сказал Григоренко в ходе совещания о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

Собянин также выступил с инициативой посетить Рязанскую область с целью проверки работы столичной группы, которая ликвидирует в этом регионе природные пожары, такое поручение дал президент России Владимир Путин на совещании в среду.

Ранее в связи с пожарной опасностью в Рязанской области были эвакуированы жители населенных пунктов Ольгино и Голованово.

По данным на среду, основной пожар прошел около 12 тыс. га, в настоящее время площадь активного горения составляет около 180 га. Тушение затрудняет крайне неблагоприятная погода - температура доходит до 33 градусов, сильный ветер - до 18 метров в секунду.

Всего на тушении пожара сейчас задействованы около 9,5 тыс. человек, основная часть группировки сформирована при помощи правительства Москвы. На тушении задействованы 15 воздушных судов. Они работают по самым напряженным точкам.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.