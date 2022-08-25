Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Собянин, вице-премьер Григоренко и глава МЧС Куренков прибыли в зону пожаров под Рязанью

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область, где бушуют природные пожары, сообщила пресс-служба МЧС России в четверг.

По данным пресс-службы, "сейчас они совершают облет пострадавших территорий".

В среду вице-премьер - руководитель аппарата правительства Григоренко сообщил, что в четверг отправится в пожароопасные регионы. "Мы с коллегами завтра же вылетим в Рязань, в Нижний Новгород и Марий Эл. Все это отсмотрим, соберем предложения", - сказал Григоренко в ходе совещания о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

Собянин также выступил с инициативой посетить Рязанскую область с целью проверки работы столичной группы, которая ликвидирует в этом регионе природные пожары, такое поручение дал президент России Владимир Путин на совещании в среду.

Ранее в связи с пожарной опасностью в Рязанской области были эвакуированы жители населенных пунктов Ольгино и Голованово.

По данным на среду, основной пожар прошел около 12 тыс. га, в настоящее время площадь активного горения составляет около 180 га. Тушение затрудняет крайне неблагоприятная погода - температура доходит до 33 градусов, сильный ветер - до 18 метров в секунду.

Всего на тушении пожара сейчас задействованы около 9,5 тыс. человек, основная часть группировки сформирована при помощи правительства Москвы. На тушении задействованы 15 воздушных судов. Они работают по самым напряженным точкам.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.

Лесные пожары в Рязанской области

7
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рязанская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах Балтфлота в Калининграде

Неизвестный попытался убить члена СПЧ Игоря Каляпина

Неизвестный попытался убить члена СПЧ Игоря Каляпина

Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения экс-мэру Ройзману днем в четверг

Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения экс-мэру Ройзману днем в четверг

Осенний этап программы туристического кешбэка в России стартовал 25 августа

Осенний этап программы туристического кешбэка в России стартовал 25 августа

Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае

Что произошло за день: среда, 24 августа

Треть аварийного жилья в 9 регионах РФ планируют расселить по новой программе в 2022 г.

РФ выплатит по 10 тыс. руб. семьям школьников в ЛДНР и на части территорий Украины

Власти заявили об отсутствии угрозы перехода огня из Рязанской области в Подмосковье

Власти заявили об отсутствии угрозы перехода огня из Рязанской области в Подмосковье

"Аэрофлот" и "Победа" получат еще 1,5 млрд руб. на возврат денег за отмененные рейсы

"Аэрофлот" и "Победа" получат еще 1,5 млрд руб. на возврат денег за отмененные рейсы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });