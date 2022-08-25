Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

ФСБ задержала в Москве лжечиновников, предлагавших за деньги назначения на госдолжности

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ФСБ совместно с МВД РФ задержала в Москве пятерых участников организованной группы, которые под видом чиновников предлагали за деньги назначения на госдолжности, сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства своих жертв за обещание оказать содействие в их назначении на государственную службу и покровительство по линии различных органов исполнительной власти РФ", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, организатор преступной схемы Игорь Девятов и четверо его подельников, "представляясь высокопоставленными чиновниками в высших органах государственной власти РФ, используя вымышленные имена, в частности, Невзлин Марк Анатольевич, незаконно завладели" деньгами гражданина РФ в сумме не менее 180 млн рублей.

Мошенники обещали решить вопрос "о назначении потерпевшего на государственную должность, а также оказание содействия в получении подконтрольной потерпевшему коммерческой организации находящихся в государственной собственности земельных участков под жилую застройку".

"По местам проживания указанных лиц обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности, а также денежные средства и предметы роскоши на сумму свыше 55 млн рублей", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанных ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ФСБ сообщили, что некоторые из фигурантов дела дают признательные показания.

ФСБ Москва МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличится с 2023 года

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Собянин счел, что пожар в Рязанской области удастся потушить примерно за неделю

Евгений Ройзман задержан

Евгению Ройзману предъявлено обвинение по делу о дискредитации ВС РФ

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей
Евгений Ройзман задержан

Следствие запросило для Евгения Ройзмана запрет определенных действий

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с марта за сутки выявили более 43 тыс. заболевших коронавирусом

В РФ впервые с марта за сутки выявили более 43 тыс. заболевших коронавирусом

"Роскосмос" завершил испытания самого мощного в мире ракетного двигателя

"Роскосмос" завершил испытания самого мощного в мире ракетного двигателя

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах Балтфлота в Калининграде

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });