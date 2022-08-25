ФСБ задержала в Москве лжечиновников, предлагавших за деньги назначения на госдолжности

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ФСБ совместно с МВД РФ задержала в Москве пятерых участников организованной группы, которые под видом чиновников предлагали за деньги назначения на госдолжности, сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства своих жертв за обещание оказать содействие в их назначении на государственную службу и покровительство по линии различных органов исполнительной власти РФ", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, организатор преступной схемы Игорь Девятов и четверо его подельников, "представляясь высокопоставленными чиновниками в высших органах государственной власти РФ, используя вымышленные имена, в частности, Невзлин Марк Анатольевич, незаконно завладели" деньгами гражданина РФ в сумме не менее 180 млн рублей.

Мошенники обещали решить вопрос "о назначении потерпевшего на государственную должность, а также оказание содействия в получении подконтрольной потерпевшему коммерческой организации находящихся в государственной собственности земельных участков под жилую застройку".

"По местам проживания указанных лиц обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности, а также денежные средства и предметы роскоши на сумму свыше 55 млн рублей", - сообщили в ФСБ.

В отношении задержанных ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ФСБ сообщили, что некоторые из фигурантов дела дают признательные показания.