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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Населенные пункты Херсонской области начали подключать к электроснабжению после аварии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Электроснабжение, отключенное в результате аварии в Запорожской области, начали подключать в населенных пунктах Херсонской области, свет уже появился в областном центре, сообщили "Интерфаксу" во временной администрации региона.

"Началось постепенное подключение объектов, это может занять некоторое время. Восстанавливается мобильная связь и водоснабжение", - сообщили в администрации.

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Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил "Интерфаксу", что никаких чрезвычайных происшествий за время отключения электроэнергии в области не произошло. "Сейчас у нас в городе идет концерт, электричество есть. Никаких происшествий не было", - сказал он.

Руководитель временной администрации Херсона Александр Кобец сообщил, что полностью объекты в городе должны быть подключены до 19:00 по московскому времени. "Работы идут, включают участки. Никаких ЧП не было, больницы были на резервной генерации, на канализационном коллекторе тоже все в порядке, водоканал в порядке", - добавил он.

Как сообщалось, перебои с электроснабжением начались в Запорожской и Херсонской областях в четверг днем. По данным администрации Херсонской области, причиной отключения света в регионе стал выход из строя распределительного пункта на Мелитопольской линии в Запорожской области.

Херсонская область
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