Два энергоблока ЗАЭС отключались в результате срабатывания аварийной защиты в четверг

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Два энергоблока АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ территории Запорожской области отключились в результате срабатывания в четверг аварийной защиты, сообщил глава временной администрации области Евгений Балицкий.

"Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения. Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Велись работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что в результате удара со стороны ВСУ по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на ЛЭП.

"На данный момент электроснабжение всех городов и районов Запорожской области восстановлено", - добавил глава администрации.

Как сообщается в телеграм-канале НАЭК "Энергоатом", в четверг ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети: отключились оба работающих энергоблока.

Ранее со ссылкой на администрацию Энергодара сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ произошло возгорание поля и подлеска, что привело к короткому замыканию в сети. В то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности, и было произведено переподключение. Специалисты оперативно восстановили подачу электроэнергии.

Авария вызвала перебои с электроснабжением в Запорожской и Херсонской областях.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.