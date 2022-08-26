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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Глава Минтранса заявил, что "партнерам" не удалось оставить РФ без гражданской авиации

Глава Минтранса заявил, что "партнерам" не удалось оставить РФ без гражданской авиации
Министр транспорта РФ Виталий Савельев
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - России удалось сохранить авиацию, несмотря на санкции, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Общими усилиями и при поддержке, прежде всего, президента Российской Федерации нам удалось сохранить авиацию", - сказал Савельев, выступая в пятницу на церемонии закладки первого камня в международный терминал аэропорта Ижевска.

"Поэтому сегодня, как бы наши "партнеры", скажем так, ни хотели бы оставить нас без гражданской авиации, это им не удалось", - подчеркнул он.

Виталий Савельев Минтранс РФ
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