Глава Минтранса заявил, что "партнерам" не удалось оставить РФ без гражданской авиации

Министр транспорта РФ Виталий Савельев Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - России удалось сохранить авиацию, несмотря на санкции, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Общими усилиями и при поддержке, прежде всего, президента Российской Федерации нам удалось сохранить авиацию", - сказал Савельев, выступая в пятницу на церемонии закладки первого камня в международный терминал аэропорта Ижевска.

"Поэтому сегодня, как бы наши "партнеры", скажем так, ни хотели бы оставить нас без гражданской авиации, это им не удалось", - подчеркнул он.