Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Минцифры вложит 70 млн рублей в доработку приложения для дистанционных проверок бизнеса

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минцифры намерено потратить на доработку мобильного приложения "Инспектор" для дистанционных проверок бизнеса почти 69 968 982,66 рубля, следует из данных на портале госзакупок. Это максимальная сумма контракта, источником выступает федеральный бюджет.

Речь идет о "выполнении работ по развитию подсистемы "Мобильное приложение "Инспектор" государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности".

Лот был размещен в системе 24 августа. Подать заявки на тендер можно до 9 сентября. Контракт должен быть выполнен до 20 марта 2023 года.

Ранее на форуме "Цифровая эволюция" в Калуге Минцифры представило решение для дистанционных проверок бизнеса. Оно включает сервис для подачи заявления на получение лицензии на Госуслугах, типовое облачное решение контрольной деятельности, где обрабатываются все данные, и мобильное приложение "Инспектор" с чек-листом для проверки в режиме онлайн.

"Новый механизм позволит экономить время профильных органов на выездные проверки, делает более удобным и прозрачным получение лицензий для бизнеса", - отмечал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

В пилотном режиме систему хотят запустить в сентябре с участием Росздравнадзора, Росалкогольрегулирования, Росаккредитации, Росприроднадзора и Россельхознадзора, а также региональных ведомств в Кировской области и Республике Татарстан.

Минцифры Госуслуги Олег Качанов Росздравнадзор Кироская область Татарстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

Более 46 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

В Segezha допустили исключение фанеры из-под санкций Евросоюза

В Segezha допустили исключение фанеры из-под санкций Евросоюза

Глава Минтранса заявил, что "партнерам" не удалось оставить РФ без гражданской авиации

Глава Минтранса заявил, что "партнерам" не удалось оставить РФ без гражданской авиации

ФСБ задержала в Курске украинца, собиравшего сведения об объектах Минобороны РФ

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 4 сентября

Что случилось этой ночью: пятница, 26 августа

Врио главы Рязанской области сообщил о взятии под контроль лесного пожара в регионе

Что произошло за день: четверг, 25 августа

НРД будет переводить валюту, если есть лицензия ЕС и подтверждение банка

Евгений Ройзман задержан

На Ройзмана в отделе полиции надели браслет для контроля и освободили

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });