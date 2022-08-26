Минцифры вложит 70 млн рублей в доработку приложения для дистанционных проверок бизнеса

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Минцифры намерено потратить на доработку мобильного приложения "Инспектор" для дистанционных проверок бизнеса почти 69 968 982,66 рубля, следует из данных на портале госзакупок. Это максимальная сумма контракта, источником выступает федеральный бюджет.

Речь идет о "выполнении работ по развитию подсистемы "Мобильное приложение "Инспектор" государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности".

Лот был размещен в системе 24 августа. Подать заявки на тендер можно до 9 сентября. Контракт должен быть выполнен до 20 марта 2023 года.

Ранее на форуме "Цифровая эволюция" в Калуге Минцифры представило решение для дистанционных проверок бизнеса. Оно включает сервис для подачи заявления на получение лицензии на Госуслугах, типовое облачное решение контрольной деятельности, где обрабатываются все данные, и мобильное приложение "Инспектор" с чек-листом для проверки в режиме онлайн.

"Новый механизм позволит экономить время профильных органов на выездные проверки, делает более удобным и прозрачным получение лицензий для бизнеса", - отмечал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

В пилотном режиме систему хотят запустить в сентябре с участием Росздравнадзора, Росалкогольрегулирования, Росаккредитации, Росприроднадзора и Россельхознадзора, а также региональных ведомств в Кировской области и Республике Татарстан.