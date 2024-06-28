Более 1 тыс. проверок бизнеса провели в 2024 году с помощью мобильного приложения

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Более 1 тыс. проверок бизнеса состоялось в 2024 году в тестовом режиме с использованием специального мобильного приложения "Мобильный инспектор" для дистанционного проведения проверок, сообщили журналистам в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Оно (приложение - ИФ) позволяет через Госуслуги установить связь и зафиксировать на видео в режиме "онлайн" соблюдение требований. Проведено более 1 тыс. проверок", - рассказали в аппарате Григоренко.

В феврале 2024 года, анонсируя запуск этого пилотного проекта, правительство РФ указывало, это приложение в режиме реального времени отслеживает геопозицию контролируемого лица, сохраняет фото-, видео- и аудиоматериалы проверки. При этом как предпринимателю, так и инспектору в любой момент доступна история всех проведенных контрольных мероприятий.

Работа по реформированию контрольно-надзорной деятельности ведется с 2019 года, она предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса, снижение числа контрольных мероприятий. Один из элементов этой системы - новый механизм контроля - профилактические визиты контролеров, по итогам которых бизнесу не назначаются штрафы и иные санкции. В минувшем году было проведено более 1 млн таких посещений.

Число проверок в 2023 году сократилось до 353 тыс., это почти в пять раз меньше сравнению с 2019 годом.

Уже несколько лет в России действует мораторий на внеплановые проверки, за исключением тех, которые проводятся по индикаторам риска - набору признаков высокой вероятности нарушения обязательного требования.

С 2025 года по поручению президента РФ планируется отказаться от этой практики и перейти на проверки бизнеса исключительно на основании риск-ориентированного подхода. В этой связи запланировано расширение количества индикаторов риска. Сейчас их более 400 на федеральном уровне, до конца года планируется утвердить 90 новых, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ.