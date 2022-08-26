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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Северный флот сообщил о завершении миссии двух боевых кораблей в Средиземном море

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" покинули российскую эскадру в Средиземном море и вышли в Атлантику через Гибралтарский пролив, сообщил Северный флот РФ в пятницу.

"Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов", действовавший в Средиземном море с февраля, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Следом за РКР "Маршал Устинов" в Атлантику вышел БПК "Вице-адмирал Кулаков", который пополнил запасы топлива от танкера в море Альборан. В составе отряда корабли взяли курс на север", - сообщил флот.

Северный флот РФ
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