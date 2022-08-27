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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Пожар площадью 2 тыс. кв. м тушат на складе в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На складе в Комсомольске-на-Амуре на улице Урожайная произошел пожар - огонь захватил около 2000 кв. м площади, сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на центральный пульт пожарной связи в 11:00 по местному времени (4:00 мск). На место выехали пожарные - 25 человек личного состава и семь единиц техники.

"По прибытию первых расчетов из двухэтажного строения ангарного типа шел черный густой дым и было видно открытое пламя. По словам администрации объекта, в помещении находились электрокабеля, лакокрасочные материалы. Угрозы распространения огня на соседние строения нет", - говорится в сообщении.

Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 22 человека.

После тушения МЧС проведет проверку для выяснения причин произошедшего.

МЧС Комсомольск-на-Амуре
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