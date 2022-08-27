Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализован

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пожарные сумели локализовать пожар площадью 2 тыс. кв. м на складе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает региональное управление МЧС.

"В 13:03 по Хабаровску (6:03 по Москве - ИФ) 27 августа 2022 года пожар локализован на площади 2000 кв.м. В ходе тушения возгорания произошло обрушение конструкций кровли. Продолжаются работы по дотушиванию очагов открытого огня, разборке конструкций и проливке помещений", - говорится в сообщении.

В тушении пожара уже принимают участие 38 человек и 11 единиц техники, возгорание идентифицировано по повышенному рангу.

Как сообщалось, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 22 человека, никто не погиб и не пострадал.

После тушения управление МЧС будет проверку причин возникновения возгорания.