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Крупный пожар потушили на рынке в Волгоградской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пожарные к утру понедельника ликвидировали крупное возгорание на крытом рынке в городе Волжский Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 6:24 полная ликвидация пожара в городе Волжском", - говорится в пресс-релизе.

Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщалось, пожар на крытом рынке начался в воскресенье вечером, он был локализован на площади семи тысяч квадратных метров. Спасатели эвакуировали с его территории 153 человека. Огонь также повредил транспорт на парковке.

По словам начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Николая Любавина, по предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Волгоградская область
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