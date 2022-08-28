Крупный пожар на рынке в Волгоградской области локализован

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пожарные сумели локализовать крупное возгорание на крытом рынке в городе Волжский Волгоградской области на площади 7000 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России.

Сотрудниками ведомства проводится проливка и разборка конструкций.

Сведений о пострадавших не поступало, добавили в министерстве.

Ранее в воскресенье пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре на крытом рынке в Волгоградской области. Были эвакуированы 153 человека.