Крупный пожар на рынке в Волгоградской области локализован
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пожарные сумели локализовать крупное возгорание на крытом рынке в городе Волжский Волгоградской области на площади 7000 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России.
Сотрудниками ведомства проводится проливка и разборка конструкций.
Сведений о пострадавших не поступало, добавили в министерстве.
Ранее в воскресенье пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре на крытом рынке в Волгоградской области. Были эвакуированы 153 человека.