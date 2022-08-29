Росавиация распространила субсидии на 49 маршрутов в обход Москвы из-за ограничений на юге

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Росавиация включила в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы 49 новых направлений в связи с ограничением на полеты в 11 аэропортов юга России, следует из сообщения ведомства.

"Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений", - говорится в сообщении Росавиации.

Дополнительные соглашения о предоставлении субсидий заключены с 15 авиаперевозчиками, среди которых группа "Аэрофлот" и авиакомпания "ЮТэйр".

Закрытыми с 24 февраля остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения в их работе были введены Росавиацией с начала военной операции на территории Украины и регулярно продлеваются. Последний раз - до 4 сентября.