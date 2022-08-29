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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

РФ увеличит число своих дипломатов в странах СНГ, Ближнего Востока, Африки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Коллегия МИД России определила векторы перераспределения кадровых ресурсов министерства в новых реалиях, будет сделан акцент на расширение взаимодействия с СНГ, Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР), Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Заседание коллегии МИД России на тему "Организация деятельности Министерства в новых условиях" состоялось в понедельник под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"В соответствии с новыми реалиями обозначены векторы перераспределения кадровых ресурсов центрального аппарата и загранучреждений с акцентом на расширение взаимодействия со странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", - отмечается в сообщении.

Также коллегия рассмотрела предложения по выработке "комплексных мер реагирования на весь спектр внешнеполитических и организационных задач, с которыми министерство столкнулось в результате недружественных действий ряда иностранных государств".

Кроме того, в МИД РФ определили шаги по защите российской дипломатической собственности и интересов отечественного бизнеса за рубежом, обеспечению безопасности российских граждан и загранучреждений, говорится в сообщении.

МИД РФ
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