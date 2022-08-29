Производитель компьютерной периферии Logitech решил уйти из РФ

Компания надеется вернуться, когда будут подходящие условия

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мировой производитель компьютерной периферии Logitech покидает российский рынок из-за "нестабильной ситуации", но надеется вернуться, когда будут подходящие условия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании

"После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия", - ответил на запрос "Интерфакса" представитель компании Бен Старки.

Ранее о сворачивании Logitech бизнеса в РФ сообщил портал Cnews со ссылкой на партнеров компании. Последним днем работы сотрудников в стране было названо 31 августа 2022 г.

Ранее в апреле компания приостановила поставки своей продукции в Россию из-за российской спецоперации на Украине.

Logitech International S.A. - швейцарско-американская компания со штаб-квартирой в Лозанне (Швейцария) и Ньюарке (Калифорния, США). Является одним из ведущих производителей компьютерной периферии (то есть устройств для ввода-вывода информации для компьютеров - мышки, клавиатуры, вебкамеры, наушники и проч.) и других продуктов.