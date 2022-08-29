Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе ребенок погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Тарумовском районе Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"По предварительным данным, сегодня, приблизительно в 20:30, на 255 километре автодороги "Астрахань-Махачкала", в Тарумовском районе, 46-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем "ВАЗ-211540", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель "ВАЗ-211540" и его 4 пассажира, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстоятельства произошедшего и личности участников автоаварии выясняются.