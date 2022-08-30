Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Новогодние праздники в этом году начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Как сообщает телеграм-канал правительства, премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году.

"В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме новогодних праздников (с 31 декабря по 8 января), нерабочими в 2023 году будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также период с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября, сообщает пресс-служба правительства.