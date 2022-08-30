Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:22

Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Новогодние праздники в этом году начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Как сообщает телеграм-канал правительства, премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году.

"В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме новогодних праздников (с 31 декабря по 8 января), нерабочими в 2023 году будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также период с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авиакомпания S7 вернет за рубеж два самолета Boeing 737 MAX

Что случилось этой ночью: вторник, 30 августа

Что произошло за день: понедельник, 29 августа

Войска вернутся с учений "Восток-2022" до конца сентября

Сооснователю "Диссернета" Заякину вменили финансирование экстремизма

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%
Дело журналиста Ивана Сафронова

Гособвинение во вторник запросит наказание для Ивана Сафронова по делу о госизмене

Гособвинение во вторник запросит наказание для Ивана Сафронова по делу о госизмене

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Сургутом

В Ивановской области увеличили группировку по тушению лесного пожара

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });