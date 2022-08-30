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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

В Кремле выразили надежду, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Кремле выражают надежду, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится, и считают, что европейские страны должны оказать влияние на Киев, чтобы прекратить обстрелы атомной станции.

"Мы надеемся, что эта миссия состоится, как это было согласовано и оговорено. Еще раз повторяю: мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул также, что Россия продолжит "обращать внимание всей мировой общественности на безответственное поведение украинских военных, которые обстрелами Запорожской АЭС подвергают большой опасности этот объект, близлежащие территории и даже гораздо более широкой географии".

"Мы убеждены, что те самые европейские страны - страны Европы, Великобритания, что пользуются большим влиянием на Киев, должны использовать это влияние для того, чтобы фактически запретить Киеву продолжение этой очень и очень опасной деятельности", - заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства повторил: "Хотим надеяться, что миссия состоится, мы ее ждем".

Ранее в понедельник в МАГАТЭ сообщили, что делегация агентства по прибытии на Запорожскую АЭС на этой неделе оценит нанесенный объекту ущерб, характеристики основной и резервной систем безопасности. Помимо этого, отметили в агентстве, члены миссии "примут незамедлительные меры по обеспечению гарантий использования ядерного материала лишь в мирных целях".

Дмитрий Песков МАГАТЭ
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