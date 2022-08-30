Садовничий сообщил о рекордном конкурсе в МГУ

Конкурс на факультете госуправления был 43 человека на место

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В 2022 году в МГУ было подано рекордное число заявлений от поступающих и был рекордный конкурс - 10,46 человека на место (в 2021 году конкурс составил 9,13 человека на место). Об этом сообщил ректор университета Виктор Садовничий.

"Зарегистрировано более 41 тысячи заявлений, и это рекордное число, и это означает, что молодые люди активно стремятся после школы поступать в вузы", - сказал он и добавил, что в вузе "очень довольны контингентом, который пришел, и высоким конкурсом".

"Наиболее высокий конкурс был на гуманитарные факультеты, к примеру, на госуправление - 43 человека на место, высшая школа телевидения - 21 человек, на журналистику - 13,6 , философы - почти 15 человек на место, мехмат - 12, геологи - 4. Если говорить об общей тенденции, то на гуманитарные факультеты конкурс в этом году выше, чем на естественнонаучные", - сказал ректор МГУ.

Трудностей с приемом иностранных студентов у университета нет.

"На сегодняшний день мы сравнялись с тем, что было в пошлом году, прием еще идет, и, таким образом, мы выполним свою задачу по приему, около 3-4 тысяч иностранных студентов мы зачислим", - добавил Садовничий.