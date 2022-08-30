Таможенная подкомиссия одобрила продление экспортной пошлины на сою и запрет на экспорт рапса

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минсельхоза РФ о продлении срока действия экспортной пошлины на соевые бобы на два года – до 31 августа 2024 года.

Одобрено также решение о временном запрете (с 1 сентября 2022 года сроком на 6 месяцев) на вывоз семян рапса (за исключением вывоза через пункты пропуска в Забайкальском крае).

Как сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития, протокол заседания комиссии утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В пресс-релизе отмечается, что речь идет о соевых бобах, которые используются для производства кормов в животноводстве. До 31 августа 2022 года на эту продукцию действует экспортная пошлина в размере 20%, но не менее $100 за тонну. "Согласно решению подкомиссии, продление меры, которая позволит привлечь дополнительные инвестиции в переработку соевых бобов, распространится на период до 31 августа 2024 года", - говорится в пресс-релизе.

Продление запрета на экспорт рапса на полгода направлено на стимулирование развития переработки этой сельхозкультуры на территории РФ. Запрет на экспорт рапса был введен 1 апреля 2022 года и рассчитан до 31 августа этого года.

В пресс-релизе также сообщается, что подкомиссия поддержала предложение представителей российского бизнеса о продлении на один год срока действия пониженной ставки импортной пошлины на корм для рыбы лососевых пород. В настоящее время на эту продукцию действует ставка пошлины 3% по 31 декабря 2022 года. Соответствующее предложение в ближайшее время будет направлено для дальнейшей проработки в Евразийскую экономическую комиссию.

"На фоне существенного роста цен на корма в последние годы решение окажет дополнительную поддержку российским производителям и будет способствовать сдерживанию цен на рыбу. По информации Росрыболовства, для системного решения вопроса на территории Российской Федерации планируется строительство ряда новых комбикормовых заводов с мощностью производства до 250 тыс. тонн в год", - говорится в пресс-релизе.