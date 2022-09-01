Более 170 тыс. полицейских и чоповцев обеспечат безопасность учащихся в День Знаний

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Охрану общественного порядка в школах 1 сентября будут обеспечивать свыше 140 тыс. правоохранителей и 30 тыс. представителей частных охранных структур, сообщил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник.

"Непосредственно 1 сентября на охрану общественного порядка в школах заступят 140 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, порядка 33 тыс. представителей частных охранных структур, в том числе это и казачество, и иные формирования правоохранительной направленности. Естественно предусмотрен резерв на случай осложнения оперативной обстановки", - сказал Колесник журналистам на пресс-конференции.

Представитель МВД отметил, что в День Знаний к образовательным организациям будут приближены сотрудники ГАИ, которые займутся контролем дорожного движения. "Все наши экстренные службы, дежурные части ориентированы на поступление любых сигналов и тревожных звонков", - подчеркнул начальник управления.

В рамках конференции Колесник отметил улучшение ситуации с обеспечением физической охраны в школах (97,2% организаций) и с оснащением образовательных учреждений системами видеонаблюдения (82%). "Надо сказать, что в остальных (малокомплектные школы), это речь, скорее всего, идет о сельских территориях, там может и нет необходимости излишних финансовых затрат", - добавил представитель МВД.

В свою очередь, как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, ведомственной "тревожной кнопкой" оснащены свыше 80% российских школ.

"На сегодняшний день к пультам централизованной охраны Росгвардии подключено примерно 82% образовательных учреждений, но это не говорит о том, что оставшиеся 18% останутся без охраны и должного реагирования. Напомню, что обеспечением безопасности кроме подразделений вневедомственной охраны и других подразделений Росгвардии занимаются наши коллеги из органов внутренних дел, частных охранных организаций, ФГУП охраны Росгвардии", - подчеркнул представитель ведомства.