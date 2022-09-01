В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 50 тыс. человек

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 49,7 тыс. случаев, что почти на 3,5 тыс. больше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба.

За сутки госпитализированы 4 128 человек.

Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 11 марта было выявлено более 50,7 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, в настоящее же время идет подъем.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 12 марта от коронавируса умерли 674 пациента, в то время как за минувшие сутки скончались 95 человека, накануне сообщалось о 92 умерших.

Выздоровели за сутки 38 940 человек, или на 0,3% меньше в сравнении с 31 августа.