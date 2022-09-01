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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

В России запустили совмещение строительной и экологической госэкспертиз

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В России с 1 сентября строительная и экологическая госэкспертизы проводятся в формате "одного окна", заявитель сможет их пройти синхронно, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

По словам начальника ведомства Игоря Манылова, эта мера направлена на снижение административных барьеров, сокращение сроков строительства и снижение конечных затрат застройщиков.

"Но при этом хочу особо подчеркнуть: это делается не за счет каких бы то ни было послаблений в части требований экологической безопасности объектов и природоохранных мероприятий" , - заверил он.

В марте 2022 года глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что готовится законопроект, который разрешит проводить экологическую и историко-культурную экспертизу объектов культурного наследия в рамках одной процедуры. Он объяснял, что это позволит сократить сроки инвестиционно-строительного цикла при строительстве. Отменять экологическую и историко-культурную экспертизу не будут, но их будут проводить лишь тогда, когда при реализации проектов по реконструкции и строительству необходима госэкспертиза, говорил министр.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что сокращение инвестиционно-строительного цикла строительства дает экономию в 2 трлн рублей.

Главгосэкспертиза Игорь Манылов Минстрой Ирек Файзуллин Марат Хуснуллин
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