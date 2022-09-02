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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Минобороны РФ решило ежегодно проводить Международный антифашистский конгресс

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Международный антифашистский конгресс будет проводиться ежегодно, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Учитывая актуальность поднимаемых на конгрессе вопросов, а также большой интерес к нему широкой общественности, решено проводить такие встречи ежегодно", - сказал Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

Он также подвел итоги Московской конференции по международной безопасности, которая прошла 16 августа.

"Она собрала более 700 делегатов из 70 стран и шести международных организаций... Конференция показала, что попытки Запада изолировать нашу страну оказались бессмысленными", - заявил министр.

Как ранее сообщалось, 20 августа в Центре Минобороны РФ "Патриот" (Московская область) в рамках форума "Армия-2022" прошел Международный антифашистский конгресс.

Шойгу ранее заявлял, что "в условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом".

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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