Минкультуры предложило предусмотреть передачу экспонатов религиозным организациям

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ предлагает распространить на религиозные организации пункт закона "О Музейном фонде РФ и музеях" о передаче в безвозмездное пользование организациям находящихся в государственной собственности музейных предметов.

Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к документу, "для придания правовой определенности законопроектом предлагается уточнить, что предусмотренная частью второй статьи 16 Закона о Музейном фонде возможность передачи находящихся в государственной собственности музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда РФ, в безвозмездное пользование организациям, распространяется также на религиозные организации".

Кроме того, законопроектом предлагается включить музейные предметы и коллекции, не отнесенные к государственному Музейному фонду РФ, к "особо ценному движимому имуществу музеев".

Согласно пояснительной записке, сегодня на музейные предметы, не включенные в состав Музейного фонда РФ, то есть не являющиеся предметами научно-вспомогательного и иных фондов собрания музея, "может быть наложено взыскание по долгам музея, поскольку такое учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества".

Кроме того, сейчас музеи вправе распоряжаться музейными предметами научно-вспомогательного и иных фондов без согласия собственника, что "не исключает возможность необоснованной передачи музейных предметов и музейных коллекций из собраний музеев третьим лицам".

После внесения изменений, такие предметы получат наравне с его основным фондом "иммунитет" от взыскания по обязательствам музея, а сделки музея в отношении таких музейных предметов будут подлежать обязательному согласованию с их собственником.

Законопроектом также предлагается установить дополнительные условия для прекращения права оперативного управления музея на его музейные предметы и коллекции. Предлагаемые меры позволят исключить случаи необоснованной передачи музейных предметов и коллекций другим музеям и иным организациям, говорится в пояснительной записке.