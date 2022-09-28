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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Минкультуры создало совет по профессиональным квалификациям для работников культуры

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Министерстве культуры создан совет по профессиональным квалификациям в сфере культуры, который займется формированием профстандартов для работников культуры и кадровой политики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Создание совета одобрил Национальный совет при президенте России.

Возглавила совет по профквалификациям замминистра культуры Надежда Преподобная.

В состав совета вошли представители Российской государственной детской библиотеки, Российского государственного архива научно-технической документации, Российской национальной библиотеки, Московского государственного строительного университета, Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова, Института археологии Российской академии наук, Общероссийского профсоюза работников культуры, Агентства инновационных технологий в образовании и культуре и другие.

Базовой организацией нового совета стал Национальный союз содействия сохранению и использованию объектов культурного наследия "Культурное наследие". Эта организация рекомендовала новому совету провести работу по консолидации профессионального сообщества для создания в структуре совета отраслевых комиссий по областям профессиональной деятельности, относящихся к его ведению.

В Минкультуры рассчитывают, что новый совет станет основным связующим звеном между отраслевыми работодателями и работниками, а также будет участвовать в формировании и способствовать реализации кадровой политики министерства.

"Основными задачами совета по профессиональным квалификациям в сфере культуры будут организация разработки отраслевых профессиональных стандартов, содержащих квалификационные требования и компетенции работников, и оценка квалификации работников отрасли. Кроме того, он призван осуществлять мониторинг отраслевого рынка труда и сопровождать внедрение профессиональных стандартов в подведомственных учреждениях", - сказала через пресс-службу Преподобная.

Минкультуры Надежда Преподобная Культурное наследие
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