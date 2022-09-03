Мужчина попытался поджечь отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Двое сотрудников полиции ранены при попытке остановить мужчину, который пытался поджечь отдел полиции в Ижевске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Удмуртии.

"Около 2 часов ночи неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции №2 две бутылки с зажигательной смесью. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двух полицейских", - сказал собеседник агентства.

"После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие. Нападавший был ранен", - добавил представитель пресс-службы.

По его данным, двое полицейских и нападавший были доставлены в медучреждения.