Ранившим двоих полицейских в Ижевске оказался 25-летний местный житель

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, напавшего на отдел полиции в Ижевске и ранившего двоих сотрудников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления в субботу.

Дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сказал собеседник агентства.

Он отметил, что нападавший бросил бутылки с зажигательной смесью в здание. "После чего выхватил нож и ранил двух полицейских, одного из которых - тяжело", - добавил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что двое полицейских в Ижевске были ранены при попытке помешать неизвестному мужчине поджечь отдел полиции №2. Нападавший также был ранен выстрелами из табельного оружия. Все трое госпитализированы.