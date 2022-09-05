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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Генпрокуратура запустила мобильное приложение для срочного обращения граждан

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ представила на площадке Восточного экономического форума 2022 года новое приложение ведомства для оперативного обращения граждан, передает корреспондент "Интерфакса" с полей форума.

"Прокурорами используются различные формы "обратной связи" с субъектами предпринимательства, начиная с ежемесячно проводимых всероссийских дней приема предпринимателей до качественного и всестороннего рассмотрения конкретных обращений, в том числе поступающих посредством работающей в онлайн-режиме "Прямой линии для предпринимателей" на Едином портале прокуратуры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что благодаря постоянно расширяющемуся спектру возможностей для взаимодействия органов прокуратуры с институтами гражданского общества стало доступно официальное мобильное приложение Генеральной прокуратуры РФ, содержащее в себе большой потенциал для работы с представителями бизнеса.

"Информационный сервис позволяет отправить сообщение на "Прямую линию для предпринимателей" или жалобу о нарушении прав, записаться на прием в органы прокуратуры, пользоваться Единым реестром проверок, Сводными планами проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также органов государственной власти субъектов РФ и их должностных лиц", - отметили в прокуратуре.

Корреспондент "Интерфакса" ознакомился с мобильным приложением, его пользователи смогут уведомить надзорное ведомство об экстремизме в оперативном порядке. Кроме того, там можно ознакомиться с историей образования прокуратуры, прочитать федеральные и региональные новости и записаться на прием.

Генеральная прокуратура РФ
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