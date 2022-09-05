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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Минздрав заявил о возвращении демографических показателей в РФ к допандемийному уровню

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Демографические показатели в России достигли допандемийного уровня, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Пандемия (коронавируса) хотя и внесла существенный вклад в демографические показатели, в достижение ожидаемой продолжительности жизни, тем не менее, мы на сегодняшний день возвращаемся уже к показателям допандемийного уровня, которые мы будем удерживать и улучшать безусловно", - сказал Фисенко в ходе панельной дискуссии проекта "Здоровое общество" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, в плане создания инфраструктуры, несмотря на пандемию коронавируса, были продолжены все проекты в рамках национального проекта и федеральной адресной инвестиционной программы, "в том числе на Дальнем Востоке все проекты с 2019 года продолжаются и будут продолжаться далее".

Минздрав РФ
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