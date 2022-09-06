Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Патриарх Кирилл заявил об особой роли России в современной истории

-

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отвел России особую роль в современной истории, поскольку, по его словам, она не дает окончательно размыть границу между добром и злом.

"Исчезло из политического лексикона понятие греха, потому что вместо различения добра и зла возникла новая модель поведения, ориентированная исключительно на выбор самого человека: человек сам определяет, что для него добро, а что зло. И вот когда значительная часть так называемого цивилизованного мира подхватила и подхватывает эти идеи, страна наша, как то было и в прошлые, давние времена, сохраняет свою способность противостоять этому страшному искушению", - сказал патриарх во вторник после литургии в Успенском соборе Кремля у мощей святителя Петра, который в XIV веке перенес кафедру Киевских митрополитов в Москву.

Как заявил патриарх, сила современной России способна противостоять многим силам, в том числе, борющимся с богом, указав, что именно в ней формировалось "здоровое духовное сопротивление всяким попыткам смешивать добро и зло".

Патриарх Кирилл РПЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россельхозбанк выяснил, что к концу года РФ обеспечит себя собственными устрицами

Россельхозбанк выяснил, что к концу года РФ обеспечит себя собственными устрицами

Минздрав оценил в 1,2 млн число россиян с алкогольной зависимостью

Минздрав оценил в 1,2 млн число россиян с алкогольной зависимостью
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели 38,5 тыс. человек

Суд лишил регистрации журнал "Новая рассказ-газета"

Песков не сомневается, что Путин побывает в Донбассе

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года
Дело журналиста Ивана Сафронова

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей

"Соллерс Авто" запустит новый собственный автомобильный бренд

Спасатели добрались до выживших туристов на Ключевском вулкане на Камчатке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });