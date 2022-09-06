Патриарх Кирилл заявил об особой роли России в современной истории

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отвел России особую роль в современной истории, поскольку, по его словам, она не дает окончательно размыть границу между добром и злом.

"Исчезло из политического лексикона понятие греха, потому что вместо различения добра и зла возникла новая модель поведения, ориентированная исключительно на выбор самого человека: человек сам определяет, что для него добро, а что зло. И вот когда значительная часть так называемого цивилизованного мира подхватила и подхватывает эти идеи, страна наша, как то было и в прошлые, давние времена, сохраняет свою способность противостоять этому страшному искушению", - сказал патриарх во вторник после литургии в Успенском соборе Кремля у мощей святителя Петра, который в XIV веке перенес кафедру Киевских митрополитов в Москву.

Как заявил патриарх, сила современной России способна противостоять многим силам, в том числе, борющимся с богом, указав, что именно в ней формировалось "здоровое духовное сопротивление всяким попыткам смешивать добро и зло".