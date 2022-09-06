В СБ РФ заявили о прекращении сотрудничества со стороны США в противодействии терроризму

Антитеррористические учения в Екатеринбурге Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - США прекратили двустороннее сотрудничество с Россией по противодействию международному терроризму, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"В последние годы, несмотря на сложный характер российско-американских отношений, противодействие международному терроризму оставалось одной из немногих сфер, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб. В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении", - сказал Коков в интервью "Российской газете".

По его словам, возможности продолжить конструктивный диалог с западными странами по вопросам антитеррора в данное время минимальны.

"Это может свидетельствовать об их намерениях и в дальнейшем использовать подконтрольные террористические организации и незаконные вооруженные формирования для достижения своих геополитических целей", - заявил Коков.