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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Четыре жителя Оренбуржья скончались от отравления суррогатным алкоголем

Еще двое госпитализированы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту смертельного отравления суррогатным алкоголем нескольких жителей села Дмитриевка Александровского района, сообщается на сайте регионального управления СКР во вторник.

По данным следствия, житель села Дмитриевка приобрел спиртосодержащую жидкость, разлитую в пятилитровую пластиковую тару, которая имела маркировку и этикетку питьевой воды, и распил ее в компании своих пяти знакомых.

"6 сентября наступила смерть четверых потерпевших, а еще двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением суррогатами алкоголя", - говорится в сообщении.

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Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, они допрашиваются следователями. С места изъяты образцы спиртосодержащей жидкости, по которым назначены экспертизы, устанавливаются место ее производства и обстоятельства приобретения, отмечается в пресс-релизе.

В пресс-службе Минздрава региона "Интерфаксу" уточнили, что изначально двое пострадавших отказались от медпомощи, но после рекомендаций врачей были госпитализированы.

"В настоящее время их транспортируют в токсикологический центр Оренбурга", - отметил представитель ведомства.

Осенью 2021 года в восточном Оренбуржье произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. По данным СКР, с 6 по 18 октября после его употребления пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах региона, 35 из них скончались.

СКР Оренбургская область
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