Оренбургский суд отправил двоих в колонию за гибель людей от алкогольного суррогата

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Оренбургской области Ясненский районный суд признал супругов из села Акжарское виновными в сбыте суррогатного алкоголя, от которого осенью 2021 года погибли восемь человек. Им вменили статью о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК).

"Суд назначил наказание виновному в виде пяти лет лишения свободы, а его супруге - четыре года шесть месяцев лишения свободы", - сообщил сайт суда.

Суд установил, что они закупили, перевозили, хранили и продавали алкогольную продукцию, зная, что она "не отвечает требованиям безопасности жизни потребителя". В материалах дела говорится, что этим суррогатом отравились и умерли восемь человек и еще двое признаны пострадавшими. Ранее сообщалось, что супруги продавали поддельный алкоголь из дома.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима, поскольку ранее не были судимы и впервые совершили тяжкое преступление, отметил суд.

Осенью 2021 года в Восточном Оренбуржье произошло массовое отравление метанолом. По данным СКР, с 6 по 18 октября после употребления суррогата пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах региона, 35 из них скончались. Сообщалось, что в причастности к массовому отравлению следствие обвиняло 18 человек.