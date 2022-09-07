Россия сосредоточится на взаимном признании с Китаем и Индией климатических стандартов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия продолжает участие в международных переговорах по климатической повестке, сосредоточится на сотрудничестве с дружественными странами.

"Мы продолжаем участвовать в переговорах по формированию международных правил углеродного рынка в рамках Парижского соглашения. В ноябре в Шарм-эль-Шейхе продолжим переговоры по климатическому треку на международной конференции сторон рамочной конвенции по климату", - сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Продолжаем отстаивать наши подходы, прежде всего, чтобы механизмы Парижского соглашения носили универсальный характер, трансграничный характер, позволяли при международных операциях использовать и национальную инфраструктуру тоже, это, наверное, основной залог того, чтобы привлекать иностранные инвестиции, это то, о чем все говорят - взаимное признание, единые стандарты", - пояснил он.

"Прежде всего, мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить взаимное признание с дружественными странами: Китай и Индия - для того, чтобы совместно реализовывать климатические проекты, привлекать иностранные инвестиции в нашу экономику", - уточнил Вахруков.