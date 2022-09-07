РСПП раскритиковал проект о совместном использовании операторами инфраструктуры связи

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - РСПП раскритиковал законопроект главы Комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна о совместном использовании операторами инфраструктуры связи, поскольку это может лишить компании конкурентных преимуществ. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письма главы РСПП Александра Шохина в адрес Хинштейна и главы Минцифры Максута Шадаева.

Как пишет издание, в РСПП считают, что принятие законопроекта негативно скажется на конкуренции на рынке услуг связи, снизит заинтересованность операторов первыми выходить на определенную территорию, что приведет к снижению темпов развития инфраструктуры. Также мера может снизить объем инвестпрограмм и лишить преимуществ операторов с наиболее развитыми сетями.

Законопроект, внесенный в Госдуму 7 июля, предусматривает, что оператор, оказывающий услуги на территории не менее чем 2/3 населенного пункта (донор), должен предоставить частотный спектр и средства связи другому оператору, имеющему лицензию на оказание услуг в субъекте, где находится населенный пункт (реципиент). Перечень населенных пунктов сформирует Минцифры. Операторы обязаны заключить договор в течение 90 дней со дня обращения к донору. Мера обеспечит "непрерывное предоставление услуг связи абонентам и пользователям, включая госорганы и социально значимые объекты".

В РСПП считают, что препятствием для исполнения требований законопроекта может стать отсутствие технических возможностей: так, например, оборудование Huawei не позволяет обеспечивать одновременное использование частотного спектра в технологии 2G для более чем трех операторов. Кроме того, у операторов может отсутствовать лицензия на ПО вендора, а закупка оборудования и софта в "текущей обстановке затруднительна".

В Минцифры изданию сказали, что законопроект предусматривает, что в малочисленных населенных пунктах, в том числе вдоль автодорог и на территориях с низкой концентрацией населения, доминирующий оператор обеспечит связью и интернетом абонентов других компаний. "Сейчас на таких территориях экономически нецелесообразно всем операторам устанавливать базовые станции в связи с низкой окупаемостью", - сказали в министерстве.

Как пояснил собеседник газеты, знакомый с ходом разработки инициативы, она направлена на решение проблемы дефицита оборудования на фоне ухода с рынка зарубежных вендоров. Дефицит уже начал сказываться на нацпрограммах в области цифровизации. Так, планы по оснащению связью 4G удаленных сёл оказались под угрозой из-за нехватки сотен базовых станций. Именно совместное использование сетей связи и базовых станций, по версии Минцифры, решит проблемы нацпрограммы.