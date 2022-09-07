Рябков заявил, что у РФ нет недостатка в каналах коммуникации с США по Украине

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - США и Россия не испытывают недостатка каналов связи по Украине, Москва воспользуется ими, если возникнет необходимость донести до американской стороны более жесткие предупреждения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы имеем возможности донесения своей позиции по мере ее эволюции - а это, в свою очередь, зависит и от обстоятельств, и от обстановки - до оппонентов, что называется, на другом конце провода", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Он отметил, что "работают посольства, есть возможности переговариваться по телефону, идет переписка определенная нотная, и здесь недостатков в каналах коммуникации нет, по крайней мере пока".

"Так что при возникновении обстоятельств, требующих еще более жестких предупреждений с нашей стороны, мы несомненно этими каналами воспользуемся, в Вашингтоне и других столицах, столицах тех государств, которые послушно, по сути дела закрыв глаза, следуют за тем, что им приказывают из Вашингтона, будут четко понимать и осознавать степень рисков и характер возможных последствий, если они будут идти на дальнейшее обострение", - добавил замминистра.