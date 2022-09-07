Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Рябков заявил, что у РФ нет недостатка в каналах коммуникации с США по Украине

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - США и Россия не испытывают недостатка каналов связи по Украине, Москва воспользуется ими, если возникнет необходимость донести до американской стороны более жесткие предупреждения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы имеем возможности донесения своей позиции по мере ее эволюции - а это, в свою очередь, зависит и от обстоятельств, и от обстановки - до оппонентов, что называется, на другом конце провода", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Он отметил, что "работают посольства, есть возможности переговариваться по телефону, идет переписка определенная нотная, и здесь недостатков в каналах коммуникации нет, по крайней мере пока".

"Так что при возникновении обстоятельств, требующих еще более жестких предупреждений с нашей стороны, мы несомненно этими каналами воспользуемся, в Вашингтоне и других столицах, столицах тех государств, которые послушно, по сути дела закрыв глаза, следуют за тем, что им приказывают из Вашингтона, будут четко понимать и осознавать степень рисков и характер возможных последствий, если они будут идти на дальнейшее обострение", - добавил замминистра.

МИД РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Кодема в Донбассе

Президент РФ подтвердил готовность запустить "Северный поток 2" при необходимости

Президент РФ подтвердил готовность запустить "Северный поток 2" при необходимости

Путин сообщил, что все основные параметры сделки с Китаем по "Силе Сибири 2" согласованы

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 48 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 48 тыс. человек

Авиакомпании РФ сформировали заказ на 500 отечественных магистральных самолетов

Путин допустил возможность ограничения вывоза украинского зерна в ЕС

Путин допустил возможность ограничения вывоза украинского зерна в ЕС

Путин заявил, что расчеты за газ с Китаем в рублях и юанях будут вести в равной пропорции

Максим Соколов: локализация в РФ от 80% амбициозна даже для "АвтоВАЗа"

Максим Соколов: локализация в РФ от 80% амбициозна даже для "АвтоВАЗа"

"Росатом" планирует начать строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии осенью 2023 года

Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" в 2023 г. выйдет на производство 500 тыс. автомобилей

Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" в 2023 г. выйдет на производство 500 тыс. автомобилей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });